المباحث العامة تكشف تفاصيل مقتل مواطنة على يد ابيها في دير البلح

غزة / سما /

كشفت المباحث العامة تفاصيل مقتل المواطنة (ف.م) على يد ابيها إثر خلافات عائلية في دير البلح.

وفي هذا السياق قال مدير المباحث العامة بدير البلح النقيب حسن مطر: «إن المواطنة ف.م تلقت رصاصة في الراس مما أدى إلى وفاتها على الفور حيث وصلت إلى مستشفى الاقصى جثة هامدة».

وأكد مطر أن المباحث توجهت لمسرح الجريمة فور تلقيها بلاغاً بالحادثة وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الجريمة، مشيراً إلى أن قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية توجهت لمكان الجريمة لمتابعة القضية.

بدورها جمعت المباحث العامة المعلومات والتحريات المرتبطة بالقضية ودونت الإفادات الأولية من أفراد العائلة.

وذكرت المباحث أن شقيق المجني عليها حاول خداع طواقم المباحث العامة بادعائه أن رصاصة خرجت منه بالخطأ اثناء تنظيفه للسلاح.

وذكر مطر أن الأدلة الجنائية قامت برفع البصمات والآثار وعاينت مسرح الجريمة في حين باشرت المباحث العامة التحقيقات ومواجهة شقيق المجني عليها بالدلائل.

وبعد التحقيق الأولي مع المذكور اعترف بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع والده قصدا، وعليه تم إلقاء القبض على والد الفتاة المغدورة والذي اعترف بالواقعة بالتفصيل حيث تم التحرز على أداة الجريمة وهو عبارة عن مسدس.

وحول دوافع الجريمة قال مطر: «إن الدافع وراء جريمة القتل هو خلافات عائلية، وأن الأب استخدم مسدسا، وقام بإطلاق النار مباشرة على راسها وادعى أن الرصاصة خرجت من شقيقها بالخطأ.

وعليه تم توقيف والد الفتاة وشقيقها على ذمة القضية وتحويلهم لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.