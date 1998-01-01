تجريد ماليزيا من استضافة بطولة العالم للسباحة والسبب إسرائيل ..

جردت اللجنة الأولمبية البارالمبية، اليوم الأحد، ماليزيا من استضافة بطولة العالم للسباحة التي كان من المقرر إقامتها العام الحالي.

واتخذ مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية هذا القرار في اجتماع بلندن، بعدما رفضت ماليزيا منح الضمانات المطلوبة لامكانية مشاركة السباحين الاسرائيلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في البطولة، وفقا لما ذكر على الموقع الرسمي للجنة الأولمبية البارالمبية.



قال أندرو بارسونز، رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية إن "جميع بطولات العالم يجب أن تكون مفتوحة لجميع الرياضيين والأمم المؤهلة للتنافس بأمان وخالية من التمييز".وأضاف "عندما يستثني بلد مضيف الرياضيين من دولة معينة، لأسباب سياسية، فلا يوجد أمامنا بديل سوى البحث عن مضيف جديد للبطولة".