ايطاليا : فلسطيني يحصد جائزة عالمية لعلوم الفضاء والفلك

روما/وكالات/



حصد عالم الفيزياء الفلكية الفلسطيني البرفيسور سليمان بركة من قطاع غزة، والمحاضر في جامعة الاقصى على جائزة رينتا بورلون العالمية الايطالية بنسختها الرابعة لعام 2018 من جامعة صوفيا الايطالية في مقاطعة توسكانا.

أقيمت الجائزة عام 2005 تخليدا لروح العالمة الايطالية رناتا برلوني التي ولدت قرب روما في بلدة شيفتافيكيا عام 1930 وتعتبر شخصية مرموقة في مجال العلوم وهي إمرأة صاحبة مقام رفيع في الاخلاق واللقيم الروحية كان لها اهتمام كبير بالعلم والتي إعتبرته أداة هامة تسهم في وحدة الانسانية جمعاء من أجل الخير، وهي جائزة عالمية تعطى بالعلوم لمن قاموا بانجاز مهم في البحث العلمي والاكاديمي وتهدف الى تشجيع الحوار بين الحضارات وتلتزم بقيمة الربط بين الصرامة العلمية وكرامة الانسان وتوازن بين العلم والبعد الروحي للمنجز وصاحبة.

حصل على هذه الجائزة حتى الان البرفيسور أجو أمالدو عام 2006 والبرفيسور بيرو بنفينوتي عام 2013 وهو نائب رئيس الوكالة الاوروبية لابحاث الفضاء والبرفيسور فابيولا جيانوتي عام 2015 وهي رئيس المرصد الفلكي في جنيف، والان منحت للبرفيسور الفلسطيني سليمان بركة القادم من قطاع غزة والذي حصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية من جامعة "بيير وماري كوري" في باريس عام 2010، أسس مركز علوم الفلك وعلوم الفضاء التابع لجامعة الأقصى في غزة ويشغل حاليا كرسي بحث في منظمة اليونسكو في علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء، يعمل البرفيسور بركة مع وكالة ناسا الامريكية ووكالة الفضاء الاوروبية وعضو في الاتحاد الامريكي لعلم الفضاء وعضو الاوروربي والاتحاد الفلكي الدولي.

منحت اللجنة العلمية هذه الجائزة للبرفيسور بركة بعد تقييم دقيق للمرشحين واعترافا بمنجزه العلمي والاكاديمي الذي يسلط الضوء ويهتم بالقيم الإنسانية والسلام ونشر المعرفة والحب والخير بين الشعوب.

