صور ..الرئيس عباس يتفقد مقر الجهاز المركزي للإحصاء

رام الله /سما/

تفقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مدينة رام الله.

وكان باستقبال سيادته، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، وطاقم الجهاز بجميع تخصصاته.

وأطلعت عوض، سيادته، على إدارات الجهاز وكيفية عملها، والتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة كافة للاستفادة من الاحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز في المجالات كافة، إضافة إلى الخطط التطويرية الموضوعة لتطوير عمل جهاز الاحصاء.

وأشاد الرئيس، بعمل الإحصاء الفلسطيني، والدقة الكبيرة في الاحصاءات الصادرة عنه، والتي يمكن البناء عليها في بناء المؤسسات الفلسطينية العصرية، والتخطيط السليم للاستفادة من الامكانات الفلسطينية في بناء المستقبل وتوظيف القدرات التوظيف الامثل، والبيانات والمؤشرات الناتجة عنه في وضع السياسات العامة والخطط التنموية، لتحسين الوضع الحياتي والمعيشي للمواطنين.