نتنياهو يرد على تصريحات نصرالله وهذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله حول الانفاق و تهديده لاسرائيل.

و قال نتنياهو عن نصر الله: "إنه محرج جداً من نجاحنا الهائل في عملية درع الشمال".

وأضاف: "لقد استغرق عناصره الكثير من الجهد في حفرهم للأنفاق، وفي غضون ثلاثة أسابيع حرمناه تماماً منها".

وتابع: "إنه محرج مالياً من أن العقوبات على إيران ستخفض ميزانيتها لحزبه".

من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر، في حديث إلى هيئة البث "مكان" الإسرائيلية، إن مقابلة نصر الله التي بثتها قناة "الميادين" مساء أمس السبت تؤكد نجاح العملية العسكرية التي أعلنت إسرائيل أنها توجت باكتشاف وتدمير ستة أنفاق هجومية عابرة للحدود مع لبنان حفرها "حزب الله".

وأوضح: "باعتقادي، لا يجب علينا التساؤل بشأن سبب خروجه من الصمت، بل عن سبب صمته طيلة هذه الفترة. الصمت المستمر لأشهر أمر غير معتاد عليه سواء من قبل لبنان أو العالم العربي أو إيران، وبالتأكيد لا بشأن الحديث عن مسائل تتعلق بإسرائيل. ويبدو أن صمته يعكس صعوبة الوضع الذي وجد نفسه فيه".

وذكر المسؤول أن حزب الله كان ينشئ تلك الأنفاق الهجومية خلال سنوات "ولم يكن نصر الله ولا أنصاره، الذين احتفظوا بهذا السر خلال سنوات، مستعدين للضربة التي وجهتها إليهم عملية "درع الشمال".

وقرأ ديختر في تصريحات نصر الله تلميحا إلى وجود مزيد من الأنفاق الهجومية عند الحدود، قائلا: "تملك إسرائيل وسائل لاكتشاف الأنفاق الأخرى.. إذا كان ذلك جزءا من خطة حزب الله لعملية ضدنا، فإن ذلك يعني وجود جزء آخر وينبغي أن يقلقنا ذلك لا أقل".

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن حزب الله يعرف أن انتقاله من وضع خطط لمهاجمة إسرائيل إلى تطبيقها سيستدعي "ردا غير مسبوق لا يمكنه أن يتخيله"، مضي

وكان نصر الله قال مساء السبت، أن الأنفاق التي اكتشفها الاحتلال قديمة، أحدها قبل حرب تموز عام 2006 وهذا يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية، وعلى المستوطنين التأكد إذا كان مسؤولوهم يقولون الحقيقة بشأن الأنفاق.

وأشار إلى أن عملية درع الشمال التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي خدمتنا كثيراً في الحرب النفسية رغم أن الانفاق لم تكن تستحق كل هذه الدعاية، وهي تعكس الخشية الإسرائيلية من عملية الجليل المحتملة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن التهديد بدخول الجليل انتهت بمجرد اكتشاف الأنفاق، مؤكداً بأن العدو لن يعلم من أين سندخل إلى الجليل، لأن هناك أنفاق على كافة الحدود اللبنانية، وهي لن تحصل إلا في حال العدوان على لبنان.