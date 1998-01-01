  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

شقيب السلام: تمديد اعتقال شاب بشبهة قتل شقيقه دهسا

الأحد 27 يناير 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيب السلام: تمديد اعتقال شاب بشبهة قتل شقيقه دهسا



عرب 48

مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، الليلة الماضية، اعتقال الشاب أحمد الوليدي (28 عاما) المشتبه بقتله شقيقه نصار الوليدي (50 عاما) دهسا، ليلة الجمعة، في قرية شقيب السلام في منطقة النقب.

وبموجب قرار المحكمة، جرى تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقه 6 أيام بعد أن نسبت إليه شبهة دهس شقيقه والتسبب بموته.

يذكر أنه عثر على جثة المرحوم، ليلة أمس، بمحاذاة شارع 40، قرب شقيب السلام.

وبحسب الشرطة، ظهرت على جثة المرحوم آثار الدهس ويجري فحص إذا ما تعرض للعنف قبل أو بعد جريمة الدهس.
وذكر المشتبه به، كما جاء في ملف التحقيق، أنه هو الذي استدعى الشرطة إلى المكان.

الأكثر قراءة اليوم

توضيح من نقابة الموظفين بغزة بشأن صرف الرواتب والدفعات المالية

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: قاسم سليماني يريد إهانة "إسرائيل" على حدود غزة

نصر الله: جزء من خطتنا الدخول إلى الجليل و قادرون على ذلك وغزة لن تموت جوعا

شاهد الصور : العمادي ونائبه يتفقدان مراكز توزيع المنحة القطرية في غزة

لهذه الأسباب يجب أن لا تتراجع حركة “حماس” عن رفض المِنحَة الماليّة القطريّة وشُروطِها المُهينِة !!

صور وفيديو: شهيد و اصابة 30 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في المغير شرق رام الله

شيلح : حركة حماس تملي على "إسرائيل" إذا كانت هناك حرب

الأخبار الرئيسية

محلل عسكري اسرائيلي : المواجهة القادمة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

بالأسماء.. كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية ووجود محجوبين

2

بالصور : رئيس الاركان الاسرائيلي الجديد يظهر لأول مرة عند حدود قطاع غزة

هارتس :اتفاق المنحة القطرية الجديد أبعد الحرج عن نتنياهو وحماس والهدوء لن يستمر طويلا

محمد اشتية

صحيفة : فتح تتجه لتسمية أشتيه رئيساً لـ«حكومة منظمة التحرير»