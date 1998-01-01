شقيب السلام: تمديد اعتقال شاب بشبهة قتل شقيقه دهسا

عرب 48

مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، الليلة الماضية، اعتقال الشاب أحمد الوليدي (28 عاما) المشتبه بقتله شقيقه نصار الوليدي (50 عاما) دهسا، ليلة الجمعة، في قرية شقيب السلام في منطقة النقب.

وبموجب قرار المحكمة، جرى تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقه 6 أيام بعد أن نسبت إليه شبهة دهس شقيقه والتسبب بموته.

يذكر أنه عثر على جثة المرحوم، ليلة أمس، بمحاذاة شارع 40، قرب شقيب السلام.

وبحسب الشرطة، ظهرت على جثة المرحوم آثار الدهس ويجري فحص إذا ما تعرض للعنف قبل أو بعد جريمة الدهس.

وذكر المشتبه به، كما جاء في ملف التحقيق، أنه هو الذي استدعى الشرطة إلى المكان.