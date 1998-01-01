الآلاف يشيعون شهيد الدفاع عن المغير

رام الله / سما /

شيع الاف المواطنين اليوم الأحد، جثمان الشهيد حمدي طالب النعسان الذي ارتقى برصاص مستوطنين هاجموا قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكان مستوطنون وجنود الاحتلال هاجموا قرية المغير مساء أمس، ما أسفر عن استشهاد المواطن حمدي النعسان (38 عامًا) وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.



وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد من مستشفى رام الله الحكومي بجنازة عسكرية، بمشاركة شعبية، ورسمية، حيث حمل جثمان الشهيد على أكتاف أفراد الأمن، بعد أن لق بالعلم الفلسطيني، ثم وضع الشبان الجثمان في سيارة إسعاف، وتوجه الموكب الجنائزي إلى قرية المغير.

مدخل المغير كان الالاف في انتظار الجثمان، حيث حمل الشبان الجثمان الطاهر، وساروا به في جنازة شعبية توجهت نحو منزل عائلة الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وعم الحزن والألم منزل عائلة الشهيد،

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