  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الآلاف يشيعون شهيد الدفاع عن المغير

الأحد 27 يناير 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يشيعون شهيد الدفاع عن المغير



رام الله / سما /

شيع الاف المواطنين اليوم الأحد، جثمان الشهيد حمدي طالب النعسان الذي ارتقى برصاص مستوطنين هاجموا قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكان مستوطنون وجنود الاحتلال هاجموا قرية المغير مساء أمس، ما أسفر عن استشهاد المواطن حمدي النعسان (38 عامًا) وإصابة 9 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.


وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد من مستشفى رام الله الحكومي بجنازة عسكرية، بمشاركة شعبية، ورسمية، حيث حمل جثمان الشهيد على أكتاف أفراد الأمن، بعد أن لق بالعلم الفلسطيني، ثم وضع الشبان الجثمان في سيارة إسعاف، وتوجه الموكب الجنائزي إلى قرية المغير.

مدخل المغير كان الالاف في انتظار الجثمان، حيث حمل الشبان الجثمان الطاهر، وساروا به في جنازة شعبية توجهت نحو منزل عائلة الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وعم الحزن والألم منزل عائلة الشهيد،

.

الأكثر قراءة اليوم

توضيح من نقابة الموظفين بغزة بشأن صرف الرواتب والدفعات المالية

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: قاسم سليماني يريد إهانة "إسرائيل" على حدود غزة

نصر الله: جزء من خطتنا الدخول إلى الجليل و قادرون على ذلك وغزة لن تموت جوعا

شاهد الصور : العمادي ونائبه يتفقدان مراكز توزيع المنحة القطرية في غزة

لهذه الأسباب يجب أن لا تتراجع حركة “حماس” عن رفض المِنحَة الماليّة القطريّة وشُروطِها المُهينِة !!

صور وفيديو: شهيد و اصابة 30 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في المغير شرق رام الله

شيلح : حركة حماس تملي على "إسرائيل" إذا كانت هناك حرب

الأخبار الرئيسية

محلل عسكري اسرائيلي : المواجهة القادمة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

بالأسماء.. كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية ووجود محجوبين

2

بالصور : رئيس الاركان الاسرائيلي الجديد يظهر لأول مرة عند حدود قطاع غزة

هارتس :اتفاق المنحة القطرية الجديد أبعد الحرج عن نتنياهو وحماس والهدوء لن يستمر طويلا

محمد اشتية

صحيفة : فتح تتجه لتسمية أشتيه رئيساً لـ«حكومة منظمة التحرير»