دعم الصحفيين تستنكر تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحق الصحفي "شاهين"

غزة / سما/



استنكرت لجنة دعم الصحفيين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي يوم الخميس الماضي24 يناير 2019، بحق الأسير والناشط الصحفي أسامة حسين شاهين (35عاما)، من سكان بلدة دورا بالخليل المحتلة وذلك لمدة 4 أشهر.

وبينت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها اليوم الاحد 27 -1-2019م ان قوات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد اعتقلت الأسير الصحفي شاهين، بتاريخ 31/5/2018 ، بعد أن اقتحمت منزله وقلبت محتوياته خلال حملة اعتقالات واسعة في الخليل ونقلته مباشرة إلى سجن عوفر دون تحقيق، و مددت اعتقاله في حينها 24 ساعة قبل أن تصدر بحقه قرار اعتقالٍ إداري وتنقله إلى سجن النقب .

وبينت اللجنة، أن الاحتلال أصدر بعد أيام من اعتقاله قراراً إدارياً بحقه لمدة 4 أشهر، وبعد أن انتهت جدد له الاحتلال الإداري للمرة الثانية لأربعة أشهر جديدة، ورفضت محكمة عوفر الاستئناف الذي تقدم به محامي الأسير ضد اعتقاله إدارياً للمرة الثانية.

وأفادت أن "شاهين" أسيراً محرراً اعتقل عدة مرات و أمضى ما مجموعه 9 سنوات في سجون الاحتلال، وهو مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات المتخصص في قضايا الأسرى، ودائما ما يكون اعتقاله سياسياً على خلفيه عمله المساند للأسرى، حيث ما يكاد يتحرر من السجون لعدة أشهر حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى، تحت الاعتقال الإداري، ووصل عدد اعتقالاته في السجون الاسرائيلية نحو 7 مرات.

وبينت اللجنة أن الأسير "شاهين" يعاني من مشاكل صحية متعددة في ظهره وقدميه نتيجة وجود "غضروف" في الفقرات ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية، كان يحضر لها قبل اعتقاله بأيام

وناشدت اللجنة المؤسسات الانسانية والحقوقية التدخل للإفراج عن الصحفي "شاهين" وعن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني ويخالف كافة المواثيق والاعراف الدولية .

وذكرت أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجون 22 صحافياً واعلاميا بأحكام مختلفة، بينهم ثلاث اسيرات صحفيات.

حيث تعتقل قوات الاحتلال (8)صحفيين محكومين بأحكام فعلية بحقهم وهم:( الكاتب وليد دقة(مؤبد)، الكاتب باسم الخندقجي(3 مؤبدات)، محمود عيسى(3 مؤبدات)، أحمد الصيفي (محكوم17 عاما)، يوسف شلبي18 شهراً، منذر خلف مفلح(30 عاما)، محمد نمر عصيدة (محكوم 15 شهرا)، استبرق التميمي( عامين).

كما تعتقل قوات الاحتلال (3) صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة وهم: ( أسامة شاهين(4 شهور)- محمد منى(6 شهور)- أحمد الخطيب)، في حين لا يزال أكثر من (11) من الصحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم:( الصحفي المريض بسام السايح، رضوان قطناني، ياسين ابو لفح، موسى القضماني، احمد العرابيد – ياسر العرابيد، سوزان العويوي، لمى خاطر، وليد خالد حرب، محمود عصيدة، موسى سمحان).

