بنك فلسطين ومنظمة قرى الأطفال العالمية يوقعان اتفاقية هامة

رام الله /سما/

رام الله – وقعت منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين وبنك فلسطين اتفاقية تعاون خاصة بدعم برنامج تمكين الأسرة التابع للمنظمة في الضفة الغربية، وذلك بحضور الدكتور محمد اشتية رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة قرى الأطفال SOS فلسطين والسيد رشدي الغلاييني المدير العام لبنك فلسطين، إضافة الى طاقم من فريق عمل بنك فلسطين وقرى الأطفال SOS فلسطين.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين بنك فلسطين من دعم السيدات المستفيدات ضمن برنامج التمكين الأسري الذي تقدمه منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين، من خلال الرؤية المشتركة لبرنامج فلسطينية التابع لبنك فلسطين.

ومن جهته قال د. اشتية أن قرى الأطفال العالمية منظمة تقوم بدورهام في حماية أطفال الشعب الفلسطيني وتوفير الرعاية اللازمة لهم لعيش حياة كريمة. موجهاً شكره وتقديره لبنك فلسطين على مساهمته الكريمة في دعم قرية الأطفال SOS فلسطين. مؤكداً بأن المسؤولية الاجتماعية المستدامة نموذج يجب تعميمه لأثاره الإيجابية على التنمية المجتمعية في فلسطين.

بدوره ثمن السيد رشدي الغلاييني الدور الذي تقوم به قرى الأطفال العالمية بسعيها الدائم نحو تطوير الأدوات اللازمة لمساعدة الأطفال على مواصلة حياتهم في أجواء تربوية وتعليمية واجتماعية مناسبة، مؤكداً بأن دعم البنك لقرى الأطفال العالمية هي رسالة إنسانية وواجب وطني واجتماعي وأخلاقي تجاه شريحة من الواجب على الجميع دعمها وتقديم المساعدة لها لانقاذ حياتهم ومستقبلهم.

يذكر أن بنك فلسطين يقوم ضمن مسؤوليته تجاه خدمة المجتمع الفلسطيني بتخصيص جزء من أرباحه السنوية لدعم مشاريع وأنشطة المسؤولية الاجتماعية، عبر المساهمة في تطوير عدة مجالات تتركز في قطاعات مختلفة منها تمكين المرأة.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين هي جزء من قرى الأطفال SOS العالمية والتي تعمل في 135 دولة حول العالم، والتي تعمل بشكل أساسي على تقديم خدمات الرعاية الأسرية البديلة للأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية أو من هم تحت خطر فقدانها، من خلال توفير بيوت داخل القرى يعيشون فيها مع أم تقوم برعايتهم إلى جانب أخوة وأخوات في جو أسري يمكنهم من تطويرعلاقاتهم وقدراتهم الفردية ويساعدهم في النمو داخل أسرة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم ومواجهة تحديات الحياة في المستقبل.