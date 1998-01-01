كيف تختار لون الملابس المناسبة حسب لون البشرة؟

وكالات / سما /

بكل تأكيد في بعض الأحيان يعتبر إدراك الرجل لكيفية اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة أهم كثيراً من اختيار التصاميم وغيرها، فبشكل عام لا يختلف اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة عن اعتماد تسريحة الشعر المناسبة من حيث التأثير على مظهر الرجل الخارجي وجاذبيه طلته وأناقتها، فألوان البشرة المختلفة سواء الحنطية أو الداكنة أو الفاتحة وغيرها تختلف في تماشيها وتكاملها مع الألوان المختلفة للملابس.

ولأن اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة معضلة كبيرة بالنسبة للكثير من الرجال، وقد تكون من أحد الأمور الغامضة لهم فإن التقرير التالي سوف يزيل الصورة الضبابية المتكونة في أذهان الرجال عن كيفية اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة.

1- ما هي ألوان الملابس المناسبة للبشرة الشاحبة؟

اختيار ألوان الملابس المناسبة للبشرة الشاحبة قد لا يكون أمراً حساساً للغاية، فالبشرة ناصعة البياض القريبة من لون الحليب الصافي والتي غالباً ما يتمتع صاحبها بشعر أحمر أو أشقر تجعل عملية اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة دقيقة وحساسة بسبب طبيعة لون البشرة والشعر.

- ألوان الملابس الأفضل للبشرة الشاحبة

يرى خبراء الموضة والأناقة بشكل عام، ومن بينهم خبير اختيار ملابس النجوم والمشاهير الأزياء سيلفريجدز ومصمم الأزياء البارز في عالم الموضة الرجالية دانيل رون أن اختيار الرجل ألوان الملابس المناسبة للبشرة الشاحبة يجب أن يعتمد بشكل أساسي على نوعية الألوان المغايرة للون بشرته، فعلى سبيل المثال الدمج بين الألوان الداكنة المتمثلة في اللون الرمادي والبني والأخضر الزيتي بجانب الدرجات الداكنة من اللون الأزرق والكحلي بجانب الألوان الفاتحة المشرقة أمر رائع للغاية بالنسبة للرجال من أصحاب البشرة الشاحبة ودائماً ما يعطيهم نتائج رائعة على صعيد اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة.

-ألوان ملابس غير مناسبة للبشرة الشاحبة

عملية اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة بالنسبة للرجل من أصحاب البشرة الشاحبة يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الألوان المشرقة مثل اللون الأبيض والرمادي الفاتح ومجموعة ألوان الباستيل، وهي لون الباستاج واللون الزهري والأصفر المشرق بجانب اللون الجملي.

ولكن وكما ذكرنا فإن مزج الرجال من أصحاب البشرة الشاحبة ما بين الألوان الفاتحة، أو المشرقة والألوان الداكنة دائماً ما تكون الطريقة الأفضل التي تضيف الكثير من التوهج والأناقة لمظهر الرجل الخارجي الذي يمتلك بشرة شاحبة بيضاء.

2- ما هي ألوان الملابس المناسبة للبشرة القمحية؟

دائماً ما تكون عملية اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة القمحية أو البرونزية هي الأكثر مرونة وسهولة على الإطلاق، فبشكل عام تمنح البشرة الخمرية والبرونزية ودرجات الألوان القريبة منها قاعدة كبيرة ومتعددة من الخيارات من حيث الألوان، وهو ما يضمن سهولة اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة دائماً.

- ألوان ملابس مناسبة للبشرة القمحية

لأن عملية اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة القمحية دائماً ما تتسم بالمرونة كما ذكرنا من قبل ينصح دائماً خبراء الأناقة والموضة الرجالية باعتماد التنوع الكبير في ارتداء طبقات الملابس التي تمتزج فيها الألوان الداكنة بمختلف درجاتها مع الألوان المشرقة والفاتحة.

فعلى سبيل المثال ارتداء بنطال الجينز الفاتح مع جاكيت رجالي داكن وقميص أو تيشيرت مشرق اللون من التقنيات التي ينصح بها خبراء الموضة عند اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة، بحيث تكون دائماً المنطقة العلوية من الجسم والتي تتعلق بارتداء القميص أو التيشيرت مغطاة بقطعة ملابس داكنة للغاية أو مشرقة على أن تتم معادلة الألوان فيما تبقى من قطع الملابس كما هو واضح في الصورة السابقة.

-ألوان ملابس غير مناسبة للبشرة القمحية

لأن اللون القمحي أو البرونزي للبشرة غالباً ما يكون قريباً من اللون الأصفر بشكل عام فإن الخبراء ينصحون دائماً الرجال وحتى تتم عملية اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة بشكل مثالي بالابتعاد بقدر الإمكان عن درجات اللون الأصفر والزيتي بجانب اللون الأخضر الزيتوني بجانب اللون البيج الداكن.

3- ما هي ألوان الملابس المناسبة للبشرة الداكنة؟

كما هي الحال بالنسبة لعملية اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة القمحية فإن خبراء الموضة والأناقة يصنفون الرجال أصحاب البشرة الداكنة بأنهم أكثر الفائزين في اختبار اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة بسبب المرونة الكبيرة للغاية والمتعددة في اختيار كم وعدد كبير من الألوان التي تتماشى بشكل مثالي للغاية مع الألوان الداكنة المختلفة لبشرتهم.

-ألوان الملابس المناسبة للبشرة الداكنة

ألوان الملابس المناسبة للبشرة الداكنة عملية سهلة وبسيطة ولكنها حساسة للغاية، ففي حين أن ألوان الملابس المناسبة للون البشرة بالنسبة للرجال من أصحاب البشرة الداكنة تقريباً تشمل كل الألوان بمختلف درجاتها؛ إلا أن الرجل صاحب البشرة الداكنة عليه التأكد دائماً عند ارتداء أكثر من لون للملابس أن تتماشى جميع الألوان وتتكامل مع بعضها البعض، وليست متعاكسة أو تمتزج مع بعضها البعض بمثالية دون تعارض.

أما فيما يخص الألوان الزاهية والمشرقة من درجات اللون الأزرق واللون الأخضر، ولكن يجب على الرجل صاحب البشرة الداكنة إضافة لون ثان يضمن التوازن والتكامل عند اعتماده مع الألوان الزاهية للون الأخضر أو اللون الأزرق.

-ألوان ملابس غير مناسبة للبشرة الداكنة

إذا كنت أحد الرجال الذين يمتلكون أي درجة من درجات البشرة الداكنة فاعلم دائماً أن العدو الأول لعملية اختيار ألوان الملابس المناسبة للون البشرة هو اللون البني، ثم يأتي بعده اللون الأسود الذي يعد أهم الألوان على الإطلاق في خزانة كل رجل، ولكن بالنسبة لأصحاب البشرة الداكنة فإن اعتماده أمر يجب أن يتم في أضيق الحدود.