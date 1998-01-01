صيدم يستضيف وفداً من القائمين على "مبادرة الإعاقة لا تلغي الطاقة"

رام الله / سما /

التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه اليوم، وفداً من القائمين على المبادرة الخاصة بذوي الإعاقة والتي تحمل اسم "الإعاقة لا تلغي الطاقة".

وجاء ذلك بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، فيما ضم وفد المبادرة الناطق الرسمي باسمها مصطفى الجوهري، ومنسقيها رمزي أبو الجديان، وحسن أبو الجديان،.

وأكد صيدم اهتمام الوزارة الكبير بالطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، وعملها الدؤوب لتعزيز دور هذه الفئة ورعاية مواهبهم وإبداعاتهم، متطرقاً إلى خطط الوزارة التطويرية، خاصة المتعلقة منها بدمج الطلبة من ذوي الإعاقة في التعليم، متمنياً على المبادرة والمؤسسات المتابعة لقضايا الإعاقة التنسيق مع الاتحاد العام لضمان توحيد المطالب وحسنا متابعتها.

وشدد الوزير على أن دعم هؤلاء الطلبة ورعايتهم هو على رأس أولويات الوزارة، وهو ما انعكس على مشاركة عدد كبير من ذوي الإعاقة في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" وتفوق عدد كبير منهم، إذ فاق ذلك بأضعاف، من تفوقوا في الأعوام الماضية.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم للوزير صيدم على اهتمامه بقضاياهم ومساعيه الحثيثة لتطوير التعليم بشكل شمولي، وكرموا الوزير على جهوده التطويرية الشاملة.