أسرار التواصل السليم مع شريك حياتك أثناء المشكلات

ويعد التواصل السليم من أهم الأشياء الداعمة للعلاقة الزوجية، خاصة في حل المشكلات العالقة بين الزوجين، وأورد موقع “لايف لابس” الإلكتروني مجموعة من أسرار التواصل السليم بين الزوجين أثناء وقوع مشكلات بينهما.

لا تنتقد بصورة لاذعة

قد تقودك التحفظات التي لديك تجاه شريك حياتك، إلى توجيه الانتقاد له، وهذا ما لا يجب أن يحدث، وإن حدث فحاول ألا تنتقده بطريقة لاذعة تؤذي مشاعره، بل استبدلها بحوار هادئ ونقاش هادف، يصل لحلول فعالة.

استمع لشريك حياتك بعناية

حاول أن تستمع لشريك حياتك بانتباه واهتمام شديدين، وأن تتفهم مشكلته جيدًا، ثم قف بجانبه وسانده في محنته، وتجنب أي انفعالات قد تؤدي لتفاقم المشكلة معه.

قدر شريك حياتك

تقديرك لشريك حياتك، فيما يقوم به من أجلك، يعد من أكثر طرق التواصل السليم في الحياة الزوجية، لذلك يجب دائمًا أن توجه عبارات الثناء والشكر لشريك حياتك في كل مرة، يقوم بها بخطوة إيجابية تجاهك.

لا تسخر من شريك حياتك

قد يلجأ أحد الطرفين لتوجيه عبارات ساخرة للطرف الآخر، وهو ما يؤدي لنشوء ردة فعل سلبية، لذلك يجب تجنب السخرية من شريك حياتك بل احرص دائمًا على مدحه والثناء عليه.

انفتح على اقتراحات شريك حياتك

تجنب تجاهل آراء وأفكار شريك حياتك، بل انفتح على اقترحاته في الأمور التي تخص حياتكما الزوجية، فالزواج علاقة مشاركة لا يجب إقصاء أي طرف فيها.