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تعرفى على شخصية خطيبك من تكوين عيونه

الأحد 27 يناير 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرفى على شخصية خطيبك من تكوين عيونه



وكالات / سما /

من المعروف ان نظرات الإنسان عادة ما تدل على الكثير من جوانب شخصيته و اسرارها , و لكن الجديد فى الأمر , هو توصل بعص الباحثين , إلى ان هناك بعض الصفات الشخصية  التى تكون مرتبطه بدرجة كبيرة بصفات جسدية  , فهى عادة ما ترتبط بأصحاب ملامح بعينها , خاصة بالنسبة للرجال , و هو ما قد يكون مؤشرا و دليلا لكل فتاه قد يساعدها هذا البحث على التعرف على الكثير من جوانب شخصية خطيبها ...

 
 

فالعيون ( المخبأة ) 

أي العيون الغائصة تحت قوسي الحاجبين . 

رجلك كتوم ومتحفظ ، يجد صعوبة في أن يثق بالآخرين . 

إنه رجل متريّث ورصين ، يأخذ الكثير من الوقت للتفكير واختيار الأفضل . 

لديه قدرة فائقة على التحليل ، وحسّ الموضوعية لديه لا يضاهى ، إذ تجدينه يحكم بمنطق وتجرد مطلق .

في الحياة اليومية ، هو شاب مريح وأهل للثقة ستشعرين بقربه بالأمان . 

يجد دائماً الكلام والتصرف المناسبين لإبقائك سعيدة ومطمئنة . 

إنه الصديق المثالي وعليك المحافظة عليه .

العيون الصغيرة 

هذا دليل على أنه يعتمد كثيراً على التفاصيل ، مما يتطلب ممن ترافقه حرصاً كبيراً على اختيار ملابسها ،على طريقة كلامها ، على عباراتها ...

إنه عادة رجل دقيق ومتطلب وعليك مراعاته بغية تسهيل حياتك معه . 

من ناحية أخرى ، رجلك غني روحياً وثقافياً ، يفكر كثيراً ويغوص إلى أعماق الموضوع من دون أن يكتفي بما هو واضح وسطحي . 

لكن انتبهي جيداً ، فهو من كثرة ما يفكر يفقد الارتجال والعفوية في تصرفاته ، وهذا ما قد يشكل عائقاً جوهرياً في علاقة الثنائي .

العيون ( الضخمة ) 

رجلك متعطش لشتى الأمور . يريد معرفة واختبار كل شيء . 

باختصار ، إنه شغوف بالحياة . ذاكرته ممتازة ، خاصة مقارنة بكمية المعلومات التي يخزنها . 

في الحياة اليومية ، هو مشوّق ، لكن لديه القليل من الأنانية . 

كثيراً ما يميل إلى التخلي عما لديه من أجل تذوق واختبار كل جديد . 

وبسبب عدم استقراره ، تبقى الطريقة المثلى للتقرب منه هي في كونك شبيهة به فتتقاسمين معه كل لحظة فرح . 

ولكن ورغم تقلبه ، رجلك وفيّ لأبعد حدود ويحب بشغف ...

العيون اللوزيّة 

رجلك مراقب من الطراز الأول ، ليس عفوياً بل يفضل التفكير في مواقفه وتصرفاته ، فيحاول دوماً أن لا ينفعل تجاه ما يدور حوله . 

يواجه صعوبة في الوثوق بالآخرين ، لكن بقليل من الصبر وحسن تقبل وجعه ، لن يتردد في أن يهبك ثقته وأسراره .

عادة هو رجل هادئ ومنعزل ، يحب الانزواء للتفكير في اختياراته وأخذ قراراته ، قد تفاجئك حكمته وروحانيته ،

فدرجة الكمال عنده توتر من حوله وتدفع بهم لانتقاده وجعله يبدو خارج السّرب لكن دون جدوى ...

عيون الغزال 

عادة للإناث ، يمكن إيجاد رجل لديه عينا غزال . 

رجلك حشري جداً ، يرغب دائماً في معرفة الخيوط المخفية . لذلك لا تفارقه كلمتا :

كيف ولماذا لكن حشريته اللامحدودة ورغبته في كشف لغز كل من حوله تساعده في عمله .

أما عاطفياً ، فكوني حذرة ومتنبهة لأنه لن يتردد في أن يصبح متهوراً ، حتى أنه سيتعدّى على خصوصيتك بلا خوف ولا تردد . 

وإن قررت إخفاء بعض التفاصيل عنه عليك أن تتعلمي حماية نفسك من فضوله ،ولا تدعي الشك يتسلل إلى علاقتكما .

#العيون #الشخصية

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