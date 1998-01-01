هل تكسر أصالة نصري العـزلة وتـزور بيروت قريباً ؟

وكالات / سما /

كانت الزيارة الأخيرة للفنانة السوريّة أصالة نصري للبنان في العالم 2017، وإنتهت الزيارة بواقعة الكوكايين الشهيرة في مطار بيروت وكلّ ما ترافق معها من بلبلةٍ إعلاميّة.

منذ ذلك الحين، غاب لبنان عن جدول سفرات أصالة نصري ولم تقصد بيروت منذ حوالي عامين، فهل ستكسر أصالة الحصار ونراها في بيروت من جديد؟

إنّه السؤال الّذي عاد إلى الواجهة مع إنتشار معلومات صحافيّة حول دعوة وجّهها برنامج "تخاريف" الّذي تقدّمه الإعلاميّة وفاء الكيلاني إلى أصالة نصري للحلول ضيفة في استديوهات البرنامج في بيروت.

إلا أن موقع "نواعم" قد كشف أن أصالة نصري إعتذرت عن تلبية الدعوة كما اعتذرت سابقاً عن المشاركة في جميع البرامج التلفزيونية الّتي يتمّ تصويرها في بيروت بإنتظار ضمانات لها.