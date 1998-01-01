حاضنة "يوكاس" تستعد لإطلاق مخيم رواد الأعمال

غزة / سما /

انتهت حاضنة يوكاس التكنولوجية -التابعة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من الاستعداد لإطلاق مخيم رواد الأعمال Startup Bootcamp، وذلك ضمن برنامج Startلاحتضان الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة الممول من الوكالة السويسرية للتنمية SDC وبإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وقال المهندس طارق ثابت مدير البرامج في الحاضنة أن المخيم يهدف إلى مساعدة أصحاب الأفكار في بلورة وتوضيح أفكارهم والقيمة الاقتصادية لها وآليات عرض الفكرة والاقناع بها، ومساعدتهم في تشكيل فرق الأعمال الريادية الخاصة بهم من خلال التعرف على الفرق والأفكار الأخرى، وإتاحة الفرصة للمشاركة والدمج وبناء الفرق بين أصحاب المشاريع الريادية بحسب رغبتهم ومتطلبات مشاريعهم، بالإضافة الى تنفيذ عملية الفرز واختيار المشاريع المؤهلة لدخول مراحل المشروع الأخرى.

بدورها قالت المهندسة دعاء صيام منسقة المشروع " إن المخيم يستهدف 150 شخص يمثلون 60 مشروع ريادي بالإضافة إلى نخبة من المختصين والعاملين في مجال ريادة الأعمال ونخبة من رؤساء المؤسسات وممثلي مؤسسات العمل المجتمعي للمشاركة في إطلاق المخيم، حيث يشمل المخيم مجموعة من الأنشطة منها برامج تدريبية وارشاد وتوجيه بالإضافة إلى عروض للمشاريع لاختيار أفضل مشاريع للمتابعة في برامج الاحتضان".

وأضافت أن المخيم سيستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من المختصين والمستشارين لتوجيه أصحاب الأفكار الريادية ومساعدتهم على بلورة وتطوير أفكارهم لتصبح قادرة على التحول إلى مشاريع ناجحة مدرة للدخل من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل في مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى لقاءات برواد أعمال ناجحين من السوق المحلي.

وأشارت أنه في نهاية المخيم سيتم اختيار أفضل 40 مشروع للاحتضان والالتحاق بالبرنامج.