محلل عسكري اسرائيلي : المواجهة القادمة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

القدس المحتلة / سما/

زعم المحلل العسكري الإسرائيلي الشهير أمير رابابورت، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرف بالضبط من أمر بإطلاق نيران القناصة صوب ضابط من لواء المظليين عند حدود غزة الأسبوع الماضي، لكن في الحقيقة كان محظوظا وضربت الرصاصة خوذته.

وقال رابابورت في صحيفة "ميكور ريشون" العبرية، إن الأسبوع الأول من تولى آفيف كوخافي رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي كان عاصفاً بعد التصعيد على الحدود الشمالية والأحداث مع قطاع غزة.

واشار الى أنه على الرغم من أن أحداث الأسبوع الماضي تبدو وكأنها "روتينية"، إلا أنها تقرب الجيش الإسرائيلي من المواجهة الكبرى التالية التي من المرجح أن تحدث خلال فترة ولاية كوخافي موضحا" الوضع لايزال متوتراً للغاية، والتفجر الحقيقي للأوضاع كان مرتبطاً بقرار نتنياهو بمنع نقل حقائب الأموال القطرية إلى قطاع غزة بعد الأحداث عند الحدود، وضمن هذا القرار أن تكون جولة التصعيد الحالية ضد قطاع غزة في البداية فقط، وربما تزداد".

واضاف المحلل العسكري أن المواجهة القادمة في غزة أمر لا مفر منه ولا تنتظر "إسرائيل" الحادثة التالية التي سيقتل فيها إسرائيليين، من أجل تنفيذها.