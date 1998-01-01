وزير الخارجية الألماني يدعو لتبنى أساليب جديدة للتعريف بالهولوكوست

برلين/ وكالات /

دعا وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس لاتباع أساليب جديدة لتعليم الآخرين حول ما حدث في الهولوكوست. وكتب ماس في عمود بصحيفة فيلت ام زونتاج بالتزامن مع اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست اليوم الأحد" ما نحتاجه الآن هو أساليب جديدة لجعل الأحداث التاريخية مفيدة في الوقت الحاضر".

وأضاف أنه يتعين فى المستقبل التعامل مع التاريخ ليس فقط كأمر لتذكر الأحداث الماضية ولكن أيضا لتفهمها. واعترف ماس بأن العهد النازي والهولوكوست أصبحا أكثر بعدا مع مرور الوقت. وقال" بالنسبة لشخص ما ولد اليوم، فإن/ ليلة الكريستال/ (1938) تعتبر وقعت منذ وقت طويل تماما مثلما كان حكم المستشار بسمارك (1871) عندما ولدت أنا. وذلك يغير كيفية إحياء مثل هذه الأحداث".

ويذكر أن أماكن العبادة اليهودية والمؤسسات التجارية التي يمتلكها يهود في ألمانيا تعرضت للنهب وتم إضرام النيران بها في التاسع من تشرين ثان/نوفمبر 1938، وتم إطلاق اسم /كريستال ناخت/" ليلة الكريستال" أو " ليلة الزجاج المكسور" على هذه الأحداث.

ويحيي اليوم العالمي للهولوكوست ذكرى مقتل 6 مليون يهودي أوروبي في معسكرات النازيين. وقد قامت القوات السوفيتية بتحرير المعتقلين في معسكر أوشفيتز للإبادة الجماعية في 27 كانون ثان/يناير .1945