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فيديو.. امرأة تختار بطانية شريكا لحياتها

الأحد 27 يناير 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. امرأة تختار بطانية شريكا لحياتها



وكالات / سما /

تعتزم إحدى ساكنات مدينة ديفون البريطانية عقد قرانها على لحافها المفضل؛ حسبما أفادت صحيفة "مترو"البريطانية.

ووفقا لباسكال سيلليك البالغة من العمر 49 عاما هذه البطانية قريبة على قلبها وكانت دائما معها في الحظات الجميلة والصعبة، وتحب ملمسها جدا".

وقالت : ""أنا أحبها كثيرا وأريد أن أدعو الناس ليشهدوا عقد قراني مع الشريك الذي يجلب لي الراحة ويدخل السعادة إلى قلبي".

ومن المقرر أن تتم مراسم الزفاف في 10 شباط/ فبراير المقبل، وستردتري المرأة قميص نوم وروب وشبشب ريش.

ونصحت المرأة الضيوف حضور مراسم الاحتفال بالبيجامات وقمصان النوم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن جلب دببة تيدي وزجاجات من الماء الدافئ.

وتم تسجيل عدد من الحالات المشابهة، حيث قامت المواطنة السويدية برلينر موير، بالزواج من جدار برلين، وتزوجت الأمريكية اريكا لابري عام 2007 ببرج ايفل. وفي عام 2017 ، أفيد أن أحد سكان مدينة سان دييغو الأمريكية في كاليفورنيا أدعى أنه تزوج من محطة قطار سانتا- في.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Electronic Journal of Human Sexuality ، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذي "يقعون في غرام الكائنات الجامدة" يعانون من مرض التوحد.

#امرأة #بطانية

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