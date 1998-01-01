كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية والصرف غداً ووجود محجوبين

غزة / سما /

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف إبراهيم ان وزارته تلقت كشفاً جديداً للمستفيدين من الدفعة المقبلة للمنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة.

وذكر وكيل الوزارة في تصريحات صحفية أنه في مساء اليوم سيتم نشر رابط للوزارة للاستعلام عن أسماء الكشف الثاني والمقدر بـ50 ألف، مؤكدًا وجود محجوبين من المنحة لكنه رفض تأكيد أي رقم لعدد المحجوبين.

وأضاف "جزء من هذه الأسماء الجديدة ممن سجلوا على الرابط الذي تم نشره مؤخرًا من الوزارة وانطبقت عليهم المعايير المطلوبة للاستفادة، وأبرزها أن يكون المستفيد من الذكور ومتزوج وصاحب أسرة لا يعمل، ولا يتلقى مخصصات شؤون اجتماعية، ولم يستفد من المنحة السابقة أو مساعدات الجرحى أو التشغيل المؤقت، كما سيكون هناك تركيز على الأرامل والمطلقات في هذه الدفعة".

واكد ابراهيم أن الصرف للكشف الجديد سيبدأ غداً الاثنين في كافة فروع البريد بمحافظات قطاع غزة وفق الأحرف الأبجدية؛ تفاديًا للضغط على أفرع البريد خلال عملية الصرف.