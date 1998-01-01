  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية والصرف غداً ووجود محجوبين

الأحد 27 يناير 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية والصرف غداً ووجود محجوبين



غزة / سما /

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يوسف إبراهيم ان وزارته  تلقت كشفاً جديداً للمستفيدين من الدفعة المقبلة للمنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة.

وذكر وكيل الوزارة  في تصريحات صحفية أنه في مساء اليوم سيتم نشر رابط للوزارة للاستعلام عن أسماء الكشف الثاني والمقدر بـ50 ألف، مؤكدًا وجود محجوبين من المنحة لكنه رفض تأكيد أي رقم لعدد المحجوبين.

وأضاف "جزء من هذه الأسماء الجديدة ممن سجلوا على الرابط الذي تم نشره مؤخرًا من الوزارة وانطبقت عليهم المعايير المطلوبة للاستفادة، وأبرزها أن يكون المستفيد من الذكور ومتزوج وصاحب أسرة لا يعمل، ولا يتلقى مخصصات شؤون اجتماعية، ولم يستفد من المنحة السابقة أو مساعدات الجرحى أو التشغيل المؤقت، كما سيكون هناك تركيز على الأرامل والمطلقات في هذه الدفعة".

واكد ابراهيم أن الصرف للكشف الجديد سيبدأ غداً الاثنين في كافة فروع البريد بمحافظات قطاع غزة وفق الأحرف الأبجدية؛ تفاديًا للضغط على أفرع البريد خلال عملية الصرف.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عبرية: عريقات سيشكل الحكومة الفلسطينية المقبلة خلفاً للحمد الله

صحفي اسرائيلي : هل نجت حماس من الفخ الإسرائيلي ؟

توضيح من نقابة الموظفين بغزة بشأن صرف الرواتب والدفعات المالية

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: قاسم سليماني يريد إهانة "إسرائيل" على حدود غزة

نصر الله: جزء من خطتنا الدخول إلى الجليل و قادرون على ذلك وغزة لن تموت جوعا

الاحمد: حماس لن تكون طرفاً في الحكومة المُقبلة والرواتب أكثر من 50%

شاهد الصور : العمادي ونائبه يتفقدان مراكز توزيع المنحة القطرية في غزة

الأخبار الرئيسية

محلل عسكري اسرائيلي : المواجهة القادمة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

2

بالصور : رئيس الاركان الاسرائيلي الجديد يظهر لأول مرة عند حدود قطاع غزة

هارتس :اتفاق المنحة القطرية الجديد أبعد الحرج عن نتنياهو وحماس والهدوء لن يستمر طويلا

محمد اشتية

صحيفة : فتح تتجه لتسمية أشتيه رئيساً لـ«حكومة منظمة التحرير»

اليوم.. اجتماع للجنة المركزية لـ "فتح" برئاسة الرئيس عباس