عزون يتوج بطلا لدوري جوال بكرة اليد

رام الله / سما /

توج فريق نادي عزون بطلا لدوري جوال بكرة اليد الجمعة بعد فوزه في ختام مباريات الدوري على نادي عصيرة الشمالية بنتيجة 27 هدفا مقابل 23 في اللقاء الختامي للدوري الذي جرى بصالة سلفيت بحضور نصر الشيخ ابو حبيب ممثلا عن اللجنة الاولمبية وثائر ابو بكر ممثلا عن شركة جوال راعية الدوري ، ونايف ابو هليل نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد وحسام ابو حمدي نائب محافظ قلقيلية وفتحي علقم ممثلا عن بلدية سلفيت وعماد دويكات عن الشرطة واركان اتحاد اليد وجمهور غفير.

وحقق نادي عزون لقب دوري جوال 2018-2019 بعدما فاز في جميع مبارياته بالدوري وفي الفاينل فور باستثناء تعادله في مباراة واحده ليرتفع رصيده الى 27 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق عصيرة الوصيف الى 22 نقطة محتلا المركز الثاني فيما حل فريق ارتاح بالمركز الثالث .

وجاء مستوى اللقاء النهائي قويا ونديا من قبل الفريقين وقدما سيمفونية بكرة اليد نالت استحسان ورضا الجميع بعدما ادوا مباراة قوية وندية منذ البداية وحتى النهاية ، فكل فريق كان حريصا على تحقيق الفوز والظهور بمظهر لائق ومستوى عال يليق بكرة اليد الفلسطينية وبنهائي دوري جوال.

انتهى الشوط الاول بتقدم عزون بفارق هدفين وبنتيجة 14 هدفا مقابل 12 بعد شوط ندي من لاعبي الفريقين ، فلعب فريق عزون بداية مهاجما وفي نفس الوقت مغلقا لدفاعه بشكل جيد وقد توفق حراسه كثيرا في صد هجمات وضربات لاعبي عصيرة الشمالية ، فيما لم يكن دفاع عصيرة محكما جيدا لذلك كان يتم اختراقه من الاجناب والعمق بشكل مستمر ولم يكن حراس المرمى موفقون في ابعاد الكرات عن شباكهم.

جاء الشوط الثاني اقوى من الاول وحاول فريق عصيرة تعويض ما فات وتعديل النتيجة وسيطروا على مجريات اللقاء وعدلوا النتيجة من خلال الهجمات المتلاحقة والمنظمة على دفاع ومرمى عزون ونجحوا في احراز الاهداف تواليا، لكن هذا الامر استفز فريق عزون الذي احس لوهلة انه سيخسر اللقاء فعاد ودخل الاجواء من جديد وسيطر في النهاية على مجريات اللقاء وخاصة هجماته الصائبة تماما للمرمى والشباك ليتقدم في الاهداف بحيث ابتعد جيدا عن عصيرة لينتهي اللقاء لمصلحته بنتيجة 27 هدفا مقابل 23 ، ليتوج الفريق العزوني باللقب الخامس له بطلا لدوري جوال.

حكم اللقاء عوض بدير وغيث ناصيف وجمال عمر ومحمود النواجعة وراقبه ابراهيم الهدار.

وبعد ختام المباراة والدوري تم تتويج الفائزين وتكريم الراعين والداعمين للاتحاد، حيث توج عزون بكاس المركز الاول وعصيرة الشمالية بكاس المركز الثاني وارتاح بكاس المركز الثالث وامير صوالحة من عصيرة بكاس هداف الدوري برصيد 81 هدفا .

فيما قام الاتحاد بتكريم كل من اللواء الرجوب وابو جهاد حجة وجوال وصالة سلفيت والشرطة وبلدية سلفيت والمحافظة والحكام وقناة فلسطين الرياضية والاعلامي بسام ابو عرة ، فيما قام نادي ورابطة مشجعي عزون بتكريم الرجوب وحجة والصالة والشرطة وجواد غنام من اتحاد اليد والاعلامي بسام ابو عرة .