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"يوتيوب" ستحدّ من انتشار المقاطع المخالفة للعلم والحقائق

الأحد 27 يناير 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يوتيوب" ستحدّ من انتشار المقاطع المخالفة للعلم والحقائق



وكالات / سما /

قررت خدمة "يوتيوب" إقصاء المقاطع المنشورة عليها التي تروّج لنظريات غريبة الأطوار مثل أن الأرض مسطّحة.

وسيعمل الموقع على تعديل نظام اقتراح المقاطع، بحيث لا تعود المقاطع ذات المضامين المخالفة للعلم والحقائق كثيرة الانتشار،  لكنه لن يحظرها تماما.

وكتبت إدارة الخدمة على مدوّنتها: "سنبدأ بجعل المقاطع التي تنشر أخبارا مغلوطة أقل ظهورا في قائمة الاقتراحات".

وضربت مثلا لذلك التسجيلات التي تتحدث عن "علاجات عجائبية لأمراض خطرة، أو تلك التي تقول إن الأرض مسطّحة، أو التي تروّج لأمور بيّنة الخطأ حول أحداث تاريخية".

ومن خلال هذا الإجراء، يأمل الموقع أن يحدّ من انتشار هذه المقاطع من دون حظرها، موازنا بذلك بين "حرية التعبير" و"المسؤولية تجاه المستخدمين".

#يوتيوب

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