نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من بيت لحم ورام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد تسعة مواطنين من محافظتي بيت لحم ورام الله والبيرة.

وبين نادي الأسير الفلسطيني أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي نعلين وترمسعيا قضاء رام الله والبيرة وهم: معتز صلاح الخواجا، ومحمد صلاح الخواجا، ومحمد حاتم الخواجا، وإبراهيم سرور وجميعهم من بلدة نعلين، إضافة إلى محمد علي أحمد علي (15 عاماً)، وأنس ماجد عبد الحافظ (16 عاماً) وكلاهما من بلدة ترمسعيا.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من مخيم الدهيشة في بيت لحم وهم: سائد أبو هدروس، وشادي أبو هدروس، ومحمد جلال أبو هدروس.