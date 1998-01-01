معاريف: الهدوء مع غزة هش والجهاد الاسلامي ستواصل محاولة تسخين الأوضاع

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن تحويل الأموال القطرية إلى غزة ليس حلاً بل مجرد شراء للوقتعلى الرغم من ان تلك الدولارات تؤخر اندلاع مواجهة جديدة .

وقالت الصحيفة إن الهدوء مع قطاع غزة هش زاعمة ان حركة الجهاد الإسلامي ستواصل محاولة تسخين الأوضاع.

ونوهت إلى أن قيادة فرقة غزة نوهت إلى خطر القناصة الذين يطلقون النار على قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، وبناءً على ذلك ألغيت جميع الزيارات خاصة للنصب التذكاري شرق غزة الذي استهدفت بالقرب منه حافلة الجنود بصاروخ كورنيت في جولة التصعيد الماضية.

واشارت معاريف إلى أن الأسبوع بدأ بحالة تأهب كبيرة لدى الجيش من فرص تصعيد لكنها أقل مما كانت عليه الأسبوع الماضي، لكنها أكدت الهدوء هش وقد تنقلب الأمور بسرعة كبيرة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ،قالت اليوم الأحد، إن الاتفاق حول دخول المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الماضي، يمكن أن تحقق هدوءا نسبيا محدودا، لكنه قد يقلص التزام حماس بمنع العنف لفترة طويلة".