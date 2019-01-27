الدفاع المدني يتعامل مع 164 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 164 حادث منها 76 حادث حريق و88 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة 37 شخص في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد 27/1/2019 ، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومنجرة ومحل تجاري ومطعم ومحولات وأعمدة كهربائية وحالات حرائق مختلفة ، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وأسباب مجهولة .

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير ، وحالات إنقاذ محاصرين وممتلكات ، وإنقاذ مصابين ، وحالات إنهيار ، وحالات شفط وتصريف مياه ، وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات عالقة ، ومعالجة وإحتواء تسرب للغاز المنزلي ، والتخلص من آفات ضارة ، وإنقاذ من مكان مغلق ، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها ؛ وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت : نتيجة الأمطار والسيول وإنزلاق مركبات وتصادم مركبات ، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة ، وإنقاذ من منزل مغلق ، ونتيجة للإهمال وحالات نتيجة عوامل طبيعية وأعمال حفريات وإسطوانات غاز وأسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 1263 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 2340 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 129 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 10 دورةات تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية ومدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء ، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 1879 متدرب .