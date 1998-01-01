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أوباميانج يدخل تاريخ آرسنال برقم مميز

الأحد 27 يناير 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوباميانج يدخل تاريخ آرسنال برقم مميز



وكالات / سما /

ودع نادي آرسنال بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي والذي يعتبر أكثر فريق توج بلقب تلك البطولة في تاريخها بواقع 13 مرة أمام نادي مانشستر يونايتد بعد الخسارة ضده بنتيجة 3-1 في ملعب الإمارات.

وقد سجل أهداف مانشستر يونايتد كل من أليكسيس سانشيز وجيسي لينجارد وأنتوتي مارسيال الذي دخل كبديل فيما سجل هدف آرسنال الوحيد في تلك المباراة المهاجم بيير إيمريك أوباميانج.

وبهذا الهدف الذي سجله ثاني هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم الجاري برصيد 14 هدف، فقد دخل تاريخ ناديه آرسنال من أوسع أبوابه في رقم لم ينجح أحد في القيام به على الأقل في حقبة البريميرلييج التي بدأت عام 1992.

أوباميانج أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ آرسنال الذي سجل أهداف في جميع أيام الإسبوع في موسم واحد، بتسجيله هدف في يوم الجمعة وهو اليوم الوحيد الذي لم يسجل فيه من قبل.

وساعدت بطولة الدوري الأوروبي في جعل بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل فيها هدفين في يوم الخميس في سجل في باقي ايام الإسبوع محليا حيث لعب آرسنال لقاءات في يوم السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة.

#أوباميانج #آرسنال

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