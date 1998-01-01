تقارير.. الريال ينسحب من صفقة إريكسين ويركز على هازارد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد اتخذ قرارًا بالانسحاب من صفقة التوقيع مع كريستيان إريكسين نجم فريق نادي توتنهام الإنجليزي والتركيز على انتداب إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مسؤولي الميرينجي يعلمون منذ الآن على مشروع الفريق خلال الموسم المقبل، في إطار تعويض الرحيل المحتمل للثنائي مارسيلو الظهير الأيسر البرازيلي ولوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم 2018 إلى يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين على الترتيب.

وأضافت الصحيفة المعروفة بميولها المدريدية أن إدارة النادي الملكي قررت الانسحاب من صفقة النجم الدنماركي في صفوف النادي اللندني لتفادي الدخول في حرب مع إدارة توتنهام، في ظل العلاقة القوية التي تجمع الناديين منذ التعاقد مع جاريث بيل ولوكا مودريتش من السبيرس.

وأصبح النجم البلجيكي للبلوز والذي تألق في كأس العالم الأخيرة في روسيا هو الهدف الرئيسي لنادي العاصمة الإسبانية حيث يعتبر حجر الزاوية في مشروع الفريق الجديد.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في صيف 2020، وما زال لم يجدد عقده بعد مع نادي ملعب ستامفورد بريدج، ويريد ريال مدريد الاستفادة من هذه النقطة لتخفيض سعر اللاعب من 150 مليون يورو (بحكم تقدير موقع ترانسفير ماركت الشهير) إلى 100 مليون يورو أو أكثر قليلًا.