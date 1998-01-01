مول فلسطين التجاري يوقع اتفاقية شراكة مع الاتصالات الفلسطينية "بالتل"

رام الله / سما /

وقّع كل من مول فلسطين التجاري وشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية إتفاقية شراكة لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة ليصبح أول مول ذكي في فلسطين.

وتم توقيع الاتفاقية بين المهندس عماد جابر رئيس مجلس إدارة شركة لاكاسا القابضة وصاحب مول فلسطين التجاري ومعن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في مركز "بالتل" لقطاع الأعمال في برج عمار في مدينة البيرة.

وصرح المهندس عماد جابر أن مول فلسطين التجاري هو المعنى الحقيقي لكلمة "مول" وسيشكل نقطة تحوّل على صعيد تجربة التسوّق في فلسطين حيث سيكون المكان الوحيد والامثل لكل افراد العائلة الفلسطينية بمختلف فئاتهم العمرية وسيوفّر ماركات عالمية بأسعار مناسبة للجميع مضيفاً: "سيتوافق المول مع الرؤية المستقبلية في مجال التكنولوجيا، ونحن نعتبر الحلول التكنولوجية المتكاملة التي ستتواجد في المول هي أساس نجاحه ووجود بالتل بمستوى خبرائها وجودة خدماتها منحنا الثقة بأنهم قادرين على الإيفاء بمتطلبات المول".

ووضّح جابر أنه لأول مرة في فلسطين سيكون مول بمساحة 65 ألف متر، يحتوي على 147 محل تجاري و42 ماركة عالمية وتتسع مواقفه لـ 700 سيارة ويحتوي على مطاعم وأماكن ترفيه تناسب كافة الفئات العمرية تم تجهيزها وفقاً للمواصفات العالمية مثل صالة تزلج وقاعة ترمبولين ومركز بولينغ ومنطقة العاب أطفال.

ومن جانبه عبر معن ملحم عن فخره بالمهندس عماد جابر الذي تم اختياره مؤخرا ضمن أكثر 50 مهندس معماري مؤثر في الشرق الاوسط، مؤكداً ان هذه الاتفاقية تعتبر استراتيجية ومن أكثر الاتفاقيات تميّزاً كونها مع مؤسسة ضخمة ومع أكبر استثمار في فلسطين فضلاً عن أنها ستشمل مجموعة من الأنظمة والحلول التكنولوجية المتكاملة لتصب كلها في مركز معلومات مركزي، وأضاف "حجم التكنولوجيا المطلوب تنفيذها في هذا المول هو كبير ومعقد ونثمن الثقة التي اولاها لنا القائمين على المول لنكون المزود الرئيسي لكل الحلول التكنولوجية داخل المول وسنعمل لتكون قصة نجاح مميزة والاولى من نوعها في فلسطين.

وبخصوص الخدمات المقدمة من خلال الاتفاقية وضح ملحم ان الاتفاقية تشمل كل ما يحتاجه المول من أنظمة وحلول تكنولوجية ليصبح مول ذكي مثل خرائط الكترونية وخدمة الانترنت بتقنية الالياف الضوئية وخدمة Wi-Fi التي يتم التحكم بها من خلال بالتل بالإضافة أنظمة متطورة ومختصة بتحليل البيانات، وأنظمة لإدارة مواقف السيارات.

ومن الجدير ذكره أن موقع مول فلسطين التجاري يعتبر موقعاً حيويا في ضاحية الريحان في رام الله ومن المتوقع ان يتم افتتاحه خلال النصف الاول من العام الحالي.