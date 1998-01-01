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ميسي يقود الأرجنتين في كوبا أمريكا

الأحد 27 يناير 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يقود الأرجنتين في كوبا أمريكا



وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية أمريكية, أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني, سيعود لقيادة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل الصيف المقبل.

وابتعد ميسي عن المشاركة مع منتخب الأرجنتين، منذ توديع كأس العالم 2018 في روسيا من دور الـ16 أمام منتخب فرنسا (3-4), الذي توّج باللقب لاحقا.

وقالت شبكة "ESPN" الأمريكية, إن "البرغوث" استقر على العودة لقيادة منتخب "التانغو" في كوبا أمريكا، بعد الاتصالات التي جرت مع مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مؤخرا.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية, بجوار كولومبيا, وباراغواي, وقطر.

#ميسي #الأرجنتين

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