أنشيلوتي يفسر سبب طرده ضد ميلان!

وكالات / سما /

شرح مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي سبب طرده ضد ميلان في التعادل صفر لمثله على ملعب “سان سيرو” ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وكان حكم اللقاء قاسيا في التعامل مع تدخل فابيان رويز لارتكابه مخالفة ثانية ، ورفع البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 93، قبل أن يتم طرد مدربه كارلو أنشيلوتي مباشرة بسبب الاعتراض على حكم اللقاء.

وعبر المدرب الإيطالي عن استغرابه الشديد من سبب طرده، قائلا في تصريحات صحيفة عقب اللقاء:” “لقد قلت كلمة بذيئة ، على الرغم من أنها لم تكن موجهة إلى الحكم. أنا لست متأكدًا حتى من أنه لا يزال يُعتبر سبباً … ”

عن المباراة أضاف:” “لم نتمكن من التسجيل، ولم يكن هناك أي شيء آخر يمكن إضافته. كنا في غاية النعومة في الشوط الأول ، بينما كنا في الشوط الثاني أفضل ، إنه لأمر مؤسف حول أداء النصف الأول ، حقا.”

“على الرغم من كل الحيازة ، لم نقم أبداً بنقل الكرة كما يجب، كما سمحنا أيضاً بالكثير من الهجمات المضادة ، ومن الواضح أننا لم نكن نتمتع بالتوازن. لم نسيطر على اللعبة. توقعت أن يكون لدى ميلان نهج دفاعي ، حيث يستخدمون خطا من خمسة مدافعين ، ومن الصعب التغلب عليها. ونحن للأسف نجحنا في تسهيل الأمر عليهم ببطء هجماتنا. “