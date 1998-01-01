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بالصور : رئيس الاركان الاسرائيلي الجديد يظهر لأول مرة عند حدود قطاع غزة

الأحد 27 يناير 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور : رئيس الاركان الاسرائيلي الجديد يظهر لأول مرة عند حدود قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

سمحت الرقابة الاسرائيلية بالنشر ان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد آفيف كوخافي أجرى جولة عند حدود قطاع غزة أول أمس الجمعة.

ووفقا للمواقع العبرية فان كوفاخي زار حدود غزة برفقة  قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة العسكرية التابعة لجيش الإحتلال ، العقيد آفي روزنفيلد وقائد فرقة غزة العميد أليعازر توليدانو وقائد القيادة الجنوبية في الجيش اللواء هرتسي هاليفي.

وعقد كوفاخي على حدود غزة جلسة لتقييم الوضع مع قيادة الجيش .

كما التقى  قائد المنطقة الجنوبية هاليفي التقى بالضابط الذي أصيب بنيران قناصة من قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر الاعلام العبري ان  الضابط قام بقيادة جنوده في صد المواجهات على الحدود مع قطاع غزة الجمعة الماضية .

وكانت مصادر عبرية اعتبرت ان الجمعة الماضية  يمثل أول اختبار عند السياج الفاصل مع قطاع غزة، لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد أفيف كوخافي.

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