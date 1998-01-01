الجيش الأردني يرفض إدخال متنزهين إسرائيليين الى الباقورة

القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية انها تنظر في ظروف الواقعة التي منع فيها الجيش الأردني صباح السبت، مئات المتنزهين الإسرائيليين من الوصول الى "جزيرة السلام" الواقعة ضمن المنطقة الحدودية الباقورة.

واشارت الخارجية الإسرائيلية الى ان الرفض الأردني جاء رغم أن وصول المتنزهين قد تم بالتنسيق مع وحدة الارتباط الأردنية.

وادعى مدير الموقع السياحي الإسرائيلي، أنه يشعر بالعداء من الجانب الأردني منذ أن أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنهاء عقد الايجار.

وكانت عمان قد أعلنت قبل ثلاثة اشهر انها قررت عدم تمديد اتفاقية تاجير ملحقي الباقورة والغمر الى الجانب الإسرائيلي بعد خمسة وعشرين عاما من التوقيع عليها.