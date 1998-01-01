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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 27 يناير 2019 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهم:

من مدينة الخليل الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد حداد (38 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير ثائر أحمد علي حمايل (39 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير علاء جمال حسن حنايشة (27 عامًا) من مدينة جنين المحكوم بالسجن عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

#سجون الاحتلال

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