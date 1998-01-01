الأمريكيّة ماريا كاري تُحيي حفلها الغنائي الأوّل في السعوديّة

الرياض/ وكالات/

تحت عُنوان “استعدّوا للإثارة والتشويق”، أعلنت العربيّة السعوديّة، عن إحياء المطربة الأمريكيّة ماريا كاري حفلاً غنائيّاً لها، وهو الأوّل لكاري على الأراضي السعوديّة.

وسيُقام الحفل حسب تغريدة مدينة الملك عبدالله الاقتصاديّة ضمن الفعاليات المُصاحبة للبطولة السعودية لمُحترفي الغولف في المدينة، الخميس نهاية الشهر الجاري.

الحفل كان قد استرعى انتباه المُغرّدين السعوديين، وتفاعلوا معه كحدث عالمي لافت يجري على أراضيهم، لكن الناشطة علياء الهذلول شقيقة الناشطة لجين حاولت استغلال الحدث، وخاطبت الفنانة الأمريكيّة، مُطالبةً إياها بأن توجّه الشكر لها على المسرح خلال الحفل، متمنيّةً أن تكون شقيقتها لجين الهذلول بين الحُضور، لكنها خلف القضبان لأنها حاولت تحسين أوضاع النساء في المملكة.

وكانت علياء قد فرّت من المملكة شهر مايو العام الماضي، خوفاً من تعرّضها لمصير مُشابه لشقيقتها لجين التي تقول منظمات حقوق إنسانيّة أنها تعرّضت للاغتصاب والتعذيب، والتهديد بالتقطيع، والتذويب، حيث تُطالب تلك المنظمات السلطات السعوديّة، الكشف عن مصيرها وغيرها من المُعتقلات، والمُعتقلين على خلفيّة قضايا رأي.