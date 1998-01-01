اول قائد فلسطيني يترك منصبه طوعا ..11 عاماً على وفاة «الحكيم»... عدو التسويات

رام الله/سما/

تذكر الفلسطينيون جورج حبش، أحد أبرز قادتهم خلال الثورة المعاصرة مؤسس {حركة القوميين العرب}، و{الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين}، وذلك في الذكرى الـ11 لرحيله.



وعلى رغم أن الذكرى مرت هادئة إلى حد كبير بلا مهرجانات أو بيانات صاخبة أو كلمات، فإن سيرة «الحكيم» احتلت مساحات لافتة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لدى أنصاره.



حبش الذي عُرف واحداً من القادة الذين لا يقبلون الحلول الوسط، ولد في 12 أغسطس (آب) 1926 في مدينة اللد، لعائلة مسيحية ميسورة الحال مؤلفة من 7 أفراد، وتعرض للتهجير عام 1948 إثر النكبة. أنهى دراسته الابتدائية في مدينة اللد، وتابع دراسته الثانوية في مدينتي يافا والقدس، وتخرج من مدرسة ترسنطا في القدس، وعاد إلى يافا مدرساً قبل التحاقه بالجامعة.



انتقل إلى بيروت عام 1944 للالتحاق بكلية الطب في الجامعة الأميركية، وتخرج منها طبيباً عام 1951، وخلال مرحلة دراسته الجامعية، تبلورت أفكاره وتعزز انتماؤه القومي، فأسهم في إعادة صياغة جمعية «العروة الوثقى» وتحويلها إلى منتدى سياسي وفكري، لتناول الحالة السياسية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات بين الشباب العرب.



قام بتشكيل «كتائب الفداء العربي» التي التف حولها جمع من الشباب العرب ونفذت عمليات عسكرية عدة ضد أهداف إسرائيلية في الأرض المحتلة.



ترك جورج حبش مهنة الطب واتجه إلى ميدان السياسة، فأسس مع مجموعة من رفاقه «حركة القوميين العرب» عام 1951، وكان من بين المؤسسين وديع حداد وهاني الهندي، وكانت الحركة تسعى إلى خلق حالة نهوض عربي شامل.



وانتقل إلى الساحة الأردنية، حيث واصل حراكه السياسي قبل أن يغادر الأردن إلى سوريا ثم إلى بيروت بهدف تشكيل خلايا لـ{حركة القوميين العرب} في الدول العربية.



وأسس حبش «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وأعلن انطلاقتها في 11 ديسمبر (كانون الأول) 1976، وتشكلت الجبهة نواةً لحزب ماركسي لينيني، مع التركيز على البعد القومي العربي ميداناً للعمل.



واصل حبش قيادته {الجبهة الشعبية} أميناً عاماً حتى عام 1999، وترك موقعه طوعاً وخلفه مصطفى الزبري (أبو علي مصطفى)، الذي اغتالته إسرائيل في 27 أغسطس 2001 في رام الله.



عاش الحكيم بعد استقالته في العاصمة الأردنية عمان متفرغاً للإشراف على مركز للدراسات والأبحاث، إلى أن توفي يوم 26 يناير (كانون الثاني) 2008، في عمّان ودفن فيها.



تزوج حبش عام 1961 من المقدسية هيلدا حبش، وأنجبا فتاتين. وقالت هيلدا إنها ستبدأ في نشر مذكرات كتبها حبش بنفسه وتغطي مراحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ومع الأردن وفي لبنان والصراع الداخلي، إضافة إلى رأيه في اتفاق السلام الذي عده {تنازلا وتجاوزاً للخط الأحمر}.



كان حبش هدفاً لـ«الموساد» على مدى سنوات طويلة، وحاول الجهاز الإسرائيلي عام 1973 اختطافه حين اعترضت مقاتلات إسرائيلية طائرة مدنية عراقية وأجبرتها على الهبوط في مطار «بن غوريون»، ومن ثم سمحت لها بالإقلاع والمغادرة بعد أن تبين خطأ المعلومات الاستخبارية، وأن حبش لم يكن على متنها.



يعد حبش أول أمين عام لحركة فلسطينية يترك منصبه طوعاً. والعام الماضي صدر في تل أبيب كتاب سيرة عن حبش للمؤرخ الإسرائيلي إيلي غاليا، قال فيه إن حبش {كان واعياً إلى أن العنف الثوري ليس بديلاً للحركة الشعبية}. ووصفه بـ{العدو اللدود} لإسرائيل و{عدو التسويات}.

الشرق الاوسط