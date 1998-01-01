استشاري فتح : الدم الفلسطيني لن يُستباح في معركة الاحتلال الانتخابية

رام الله/سما/

نعى فهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح، الشهداء الذين سقطوا في القدس والضفة والقطاع, (حمدي النعسان، رياض شماسنه، ايهاب عابد، ايمن حامد) برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، قائلا" أن هذه الدماء الزكية تُعمّد طريق الحرية والاستقلال الوطني، على درب طويل من النضالات والصمود الوطني".

واضاف الزعارير أن الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني تتطلب من المجتمع الدولي توفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني، لطالما تم المطالبة بتوفيرها، والا فان وصمة عار جديدة تسجل في جبين النظام الدولي، بينما يُقتل الفلسطيني بدم بارد أمام أنظار ساسة العالم.

وأوضح أن المؤسسة السياسية لدولة الاحتلال تسعى لتحقيق مكاسب بحق المواطنين العزل كما جرى أمس واليوم في قرية المغير، ذات بعد انتخابي مباشر، لافتا الى أنه لا يجب السماح بترك الآلية الحربية الاسرائيلية تُحرك المعادلات الانتخابية على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة الفلسطيني وأرضه.

وقال ان الحماية التي يقدمها جيش الاحتلال لقطعان المستوطنين، هي قرائن الارهاب المنظم وتقاسم الأدوار في استهداف شعبنا ومقدراته.