طقس فلسطين : انخفاض اليوم وأمطار غدا

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم غد الاثنين تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية،’ ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الصباح يحتمل تساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وفي يوم الأربعاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا