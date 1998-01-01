شاهد الصور : العمادي ونائبه يتفقدان مراكز توزيع المنحة القطرية في غزة

غزة / سما /

تفقد السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان مراكز توزيع المنحة القطرية على الاسر الفقيرة في غزة.

واعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عن بدء صرف المنحة الأميرية القطرية لمساعدات الأسر الفقيرة (100$).

وذكرت أن الصرف سيبدأ اليوم السبت بعد الساعة الواحدة ظهرا عبر مكاتب البريد وذلك لمن تم الصرف لهم في شهر ديسمبر الماضي.

وكان العمادي، قد أعلن أن عملية صرف أموال المنحة القطرية ستبدأ اليوم بواقع 44 ألف أسرة، فيما سيتم استكمال باقي عملية الصرف لـ 50 ألف أسرة محتاجة الأحد.



كما أعلن أمس الجمعة، أن المنحة القطرية تم تحويلها بالفعل إلى قطاع غزة المحاصر، لافتًا إلى أنه تم تخصيصها لمشاريع إنسانية بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة.