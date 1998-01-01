  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة تدين بشدة اقتحام المستوطنين لقرية المغير ما أدى لاستشهاد شاب

السبت 26 يناير 2019 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين بشدة اقتحام المستوطنين لقرية المغير ما أدى لاستشهاد شاب



رام الله / سما /

 أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة التصعيد الاحتلالي ضد أبنا شعبنا، الذي كان آخره هجوم المستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله مساء اليوم السبت ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة العشرات.

وقالت الرئاسة إن هذه الجرائم وهذا القتل، الذي تسبب بسقوط الشهيد الشاب رياض محمد حماد شماسنة صباحا في القدس، واستشهاد الشابين أيمن حامد من سلواد وإيهاب عابد من غزة، بالإضافة للشهيد حمدي النعسان اليوم، يؤكد مجددا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى نتائج خطيرة، وإلى مزيد من التوتر وخلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.

وجددت الرئاسة دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدة أن شعبنا وقيادته سيبقى صامدا، ولن يتنازل عن حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها، مهما بلغت الجرائم الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس مستاءة من مصر و المقاومة تقرر تفعيل أدوات ضغط جديدة

ارتياح كبير في إسرائيل بسبب تغيير طريقة صرف المنحة القطرية ومخاوف من تصعيد عسكري

طقس فلسطين :منخفض جوي وأمطار الإثنين

ضباط وجنود "اليمام" يكشفون التفاصيل الكاملة لاغتيال البرغوثي ونعالوة وجرار

ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

ماذا يفعل ضباط إسرائيليون في احتفال مسيحي بأريحا ؟!

العاروري: جاهزون للذهاب إلى الانتخابات والمقاومة جاهزة للدفاع عن شعبها

الأخبار الرئيسية

صور وفيديو: شهيد و اصابة 30 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في المغير شرق رام الله

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: قاسم سليماني يريد إهانة "إسرائيل" على حدود غزة

مصادر عبرية: عريقات سيشكل الحكومة الفلسطينية المقبلة خلفاً للحمد الله

الاحمد: حماس لن تكون طرفاً في الحكومة المُقبلة والرواتب أكثر من 50%

بالاسماء.. بدء صرف المنحة القطرية لـ 94 الف اسرة بواقع 100 $