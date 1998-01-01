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شيلح : حركة حماس تملي على "إسرائيل" إذا كانت هناك حرب

السبت 26 يناير 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيلح : حركة حماس تملي على "إسرائيل" إذا كانت هناك حرب



القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عضو لجنة الخارجية والأمن عوفر شيلح، إن الوضع في قطاع غزة يأتي نتيجة للفشل الذريع لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف شيلح وفق موقع "مفزاك لايف"، "حركة حماس من تملي على إسرائيل ما إذا ستكون هناك حرب، ونتنياهو يعرض إسرائيل للإذلال شهرياً بإدخال الأموال القطرية".

وتابع: "طوال أربع سنوات ونصف، كنا نقول لنتنياهو أخرجوا واتخذوا خطوة إقليمية مهمة للتخفف من معاناة الحياة في غزة.. ومن ناحية أخرى سترون بشكل مناسب عندما تطلق حماس علينا 500 صاروخ في نهاية أسبوع واحد، والنتيجة هي فقدان الردع والنهج للحرب، والذي ستحدده حماس متى سيكون".

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