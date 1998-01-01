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الديمقراطية تتلقى دعوة للحوار في موسكو الشهر القادم

السبت 26 يناير 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تتلقى دعوة للحوار في موسكو الشهر القادم



رام الله / سما /

تلقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، دعوة للحوار في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت  الجبهة في بيان لها، أن الدعوة تلقتها من معهد الإستشراق للدراسات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، برئاسة الأكاديمي المعروف فيتالي نعومكين .

وتدوم دورة الحوار ثلاثة أيام من 11-13 شباط (فبراير) 2019. وفق البيان .

وسوف يتطرق الحوار، كما هو بارز في الدعوة، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية بين الأطراف الفلسطينية المدعوة وبين القيادة الروسية، فضلا عن التوقف أمام الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وفي العالم. كما جاء في البيان .

ويختتم الحوار بجلسة مشاورات وحوار مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف

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