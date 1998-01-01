شهيد و اصابة 30 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في المغير شرق رام الله

رام الله/سما/

استشهد شاب واصيب 30 مواطنا بالرصاص الحي اطلقه جيش الاحتلال الاسرائيلي ، عقب محاولة المستوطنين اقتحام قرية المغير شرق مدينة رام الله، وسط اطلاق نار نحو المواطنين.

واندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، بعد محاولة المستوطنين اقتحام القرية من الجهة الشمالية للقرية فيما وجه أهالي المغير مناشدات إلى القرى المجاورة لمساعدتهم للتصدي لقطعان المستوطنين، وجنود الاحتلال الذين يرافقون المستوطنين.

وتوجه العشرات من أهالي قرية أبو فلاح المجاورة إلى قرية المغير لمساعدة أهلها بالتصدي لهجوم المستوطنين. وتصدى الأهالي للمستوطنين وجيش الاحتلال، ومنعوهم من الوصول إلى القرية، ورغم كثافة إطلاق النيران، لكن المواطنين منعوهم من التقدم.