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التوصل لاتفاق بين العربية للتغيير وناصرتي بشأن انتخابات الكنيست

السبت 26 يناير 2019 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
التوصل لاتفاق بين العربية للتغيير وناصرتي بشأن انتخابات الكنيست



القدس المحتلة / سما /

جرى اتفاق مبدئي بين قائمة ناصرتي برئاسة علي سلام، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي بشأن انتخابات الكنيست التي ستعقد في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

وعقد اجتماع اول امس في الناصرة بين احمد الطيبي وعلي سلام تم خلاله التوصل الى الاتفاق الذي يقضي باشراك مرشح لناصرتي في مكان مضمون في الاماكن المتقدمة في القائمة.

وقال مصدر في العربية للتغيير إن هذا الاتفاق مهم جدا لان الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لا تضم مرشحا من الناصرة.


ومن المتوقع الاعلان عن اسماء المرشحين من ناصرتي والنقب بعد انعقاد المؤتمر العام للعربيه للتغير الذي سيعقد في عرعرة في ٨ شباط القادم وبعدها باسبوع سيتم عقد المجلس العام الذي سينتخب قائمة المرشحين ويقر التحالفات.

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