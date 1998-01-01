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الحساينة يبحث مع السفير الأردني سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال البنية التحتية

السبت 26 يناير 2019 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم السبت، مع السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، اتفاقيات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال البنية التحتية .

وبحث الطرفان في اللقاء الذي جمعهما في مقر الوزارة بمدينة رام الله، آلية تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والتعاون المشترك، وفي مجال تطوير مشاريع البنية التحتية .

وقال الحساينة، اِن الوزارة تسعى لعقد شراكات فعّالة مع الجانب الأردني في مجال تطوير البنية التحتية، لما يملكونه من خبرة وباع طويل في تطوير هذا القطاع.

وأضاف: إن الاردن قطعت شوطا طويلا في مجال تطوير هذا القطاع، مؤكدا أهمية التعاون، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لإنشاء بنية تحتية ذات مستوى رفيع، تُساهم في تطوير الحياة الاقتصادية وتسهيل حياة المواطنين.

#مفيد الحساينة

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