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هيئة الاسرى تنعى والد الاسيرين زيد واحمد بسيسي

السبت 26 يناير 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تقدم رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر ممثلا لموظفي الهيئة والاسرى والاسرى المحررين، لعائلة بسيسي عامة والزميل الموظف بمديرية الهيئة بنابلس عدنان بسيسي بعظيم التعازي والمواساة بوفاة والده المرحوم بإذن الله، إبراهيم أحمد إبراهيم بسيسي (أبو مشهور) والد الأسيرين زيد إبراهيم أحمد بسيسي أحمد إبراهيم أحمد بسيسي والذي وافته المنية قبل ظهر اليوم السبت الموافق 26/01/2019م، بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (88) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

وقال ابو بكر "نسال المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 جدير بالذكر أن الأسير زيد بسيسي ولد بتاريخ 14/01/1977م؛ وهو أعزب؛ وكان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 09/12/2001م؛ وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة لـ (55) سنة ويقبع حالياً في سجن رامون. أما شقيقه الأسير أحمد بسيسي فقد اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 18/01/2004م، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن (25) عاماً.

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