حصاد الأسبوع: 5 شهداء وعمليتان وإصابة 5 إسرائيليين و72 مواجهة

غزة / سما /

شهد الأسبوع الماضي استشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 5 إسرائيليين خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية المحتلّة، فيما شهد الأسبوع 72 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخلّلها عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة في الضفة المحتلة.

ويوم أمس الجمعة، استشهد كل من أيمن أكرم حامد (17 عاما) برصاص الاحتلال النار قرب بلدة سلواد شرق رام الله، ومحمد حماد شماسنة من قطنة برصاص الاحتلال في باب العامود بالقدس، وإيهاب عطا الله عابد (25 عامًا) برصاص الاحتلال خلال المواجهات شرق رفح.

كما أصيب 32 مواطنًا بالرصاص الحي والرصاص المطاطي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة، إضافة لعشرات حالات الاختناق، وذلك ضمن 17 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في عزون وزجاجة حارقة في تقوع.

ويوم الخميس، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، إضافة لعدة حالات اختناق من الغاز المسيل للدموع في مواجهات في الضفة المحتلة، فيما ألقى شبان زجاجاتهم الحارقة تجاه مستوطنة بيت إيل، مستوطنة عناتوت، مستوطنة معاليه أدوميم، عزون، ومستوطنة بيتار عيليت، وذلك ضمن 11 مواجهة.

ويوم الأربعاء، أصيب مستوطن رشقًا بالحجارة قرب السموع بالخليل، وأحصيت 10 مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة والأراضي المحتلة.

وفي منتصف الأسبوع، استشهد محمود العبد النباهين (24 عامًا) وأصيب اثنين اخرين بقصف لمدفعية الاحتلال لنقطة رصد شرقي مخيم البريج، كما أعلن عن إصابة ضابط إسرائيلي على إثر إطلاق نار عليه شرق غزة، فيما جرى اعتقال شاب قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل بذريعة حيازة سكين ومحاولة تنفيذ عملية طعن، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه الاحتلال في مستوطنة بسجوت، الخضر، ومستوطنة شاعر هنيغف، وذلك ضمن 10 مواجهات.

ويوم الإثنين الماضي، استشهد المواطن محمد فوزي عدوي (36 عاما) من بلدة عزون قضاء قلقيلية بعد محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة جنوبي نابلس، كما اصيب 100 بالرضوض وحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع في الضفة وإصابة واحدة بالرصاص الحي في غزة، فيما ألقى مجموعة من الشبان زجاجات حارقة على قوات الاحتلال على بلدة الخضر، وذلك ضمن 13 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في مستوطنة مستفيه ألون.

ويوم الأحد، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي وعدة حالات اختناق في الضفة الغربية، فيما أعلنت قوات الاحتلال عن إصابة 3 صهاينة بالحجارة: جنديان في مواجهات قبر يوسف بنابلس، ومستوطنة في مستوطنة كرمي تسور بالخليل، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في دير أبو مشعل، الخضر، وشارع الأنفاق، وذلك ضمن 7 مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في شارع الأنفاق.

وأما السبت، فقد ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مفترق عتصيون وذلك ضمن 4 مواجهات.