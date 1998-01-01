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صحفي اسرائيلي : هل نجت حماس من الفخ الإسرائيلي ؟

السبت 26 يناير 2019 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي اسرائيلي : هل نجت حماس من الفخ الإسرائيلي ؟



القدس المحتلة / سما /

قال صحفي إسرائيلي، إن القيادة السياسية لحركة حماس نجت من الفخ الذي نصبته "إسرائيل" بعد رفضها استلام المنحة القطرية، الخميس الماضي.

ووفقا للصحفي الاسرائيلي شلومي إلدار، فان  قيادة حماس فهموا أن الانتظار كل شهر لضوء أخضر إسرائيلي لتحويل هذه الأموال يتسبب في أضرار كبيرة ويضر بثقة الجمهور بهم.

وأوضح أن سكان غزة أصبحوا يرون أيضاً القطريين كقادة فعليين لقطاع غزة وبدأوا ينظرون إلى العمادي كمنقذ؛ لكن برفض استلام المنحة غير هذه القناعة لذى المواطنين.

يذكر ان حماس  ابلغت  السفير القطري محمد العمادي الخميس رفض استقبال المنحة القطرية قائلة  إن غزة لن تكون جزءًا من المهرجانات الانتخابية الإسرائيلية مضيفة "ناقشنا مع العمادي عدة ملفات، وهو تفهم شرحنا ورفضنا للمنحة بعد شروط الاحتلال".

وكان السفير القطري محمد العمادي قال انه سيتم توقيع اتفاقية مع الامم المتحدة يوم الاثنين القادم  لتنفيذ مشاريع انسانية بعد رفض حركة حماس تسلم المنحة القطرية.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في غزة ان الاتفاقية التي ستوقع مع الامم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار وإنه تم التوافق على أن تصرف أموال المنحة على المشاريع الإنسانية لمساعدة الأسر الفقيرة أو تطوير البنية التحتية، وذلك بعد أن رفضت حركة حماس تسلّمها أمس.

واوضح ان البعض حاول استغلال المنحة لتشويه شكل المساعدات بانها جاءت على هيئة " الهودء مقابل المال" او ان يحاول البعض استغلال المساعدات لاغراض انتخابية في اشارة الى حكومة نتنياهو.

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