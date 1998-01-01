مصادر عبرية: عريقات سيشكل الحكومة الفلسطينية المقبلة خلفاً للحمد الله

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر عبرية أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، من المرحج انه سيشكل حكومة فلسطينية جديدة بعد إقالة حكومة الحمد الله المتوقعة خلال يومين.

ووفقا للصحفي الإسرائيلي أوهاد حيمو فإن الأخبار في رام الله تؤكد أن عريقات سيخلف الحمد الله في الحكومة المؤقتة المقبلة.

ويأتي هذا الاختيار، حسب حيمو، لترتيب مرحلة ما بعد الرئيس عباس، والتي بدأت بحل المجلس التشريعي، وبالتالي فإن رئيس الوزراء قد يكون ضمن سيناريو ملء شاغر الرئيس في حال حدث له مكروه، في ظل تراجع حالته الصحية إضافة إلى تقدمه في العمر.

ياتي ذلك في وقت صرح فيه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار وجود حكومة التوافق، في ظل الفشل الذي تواجهه جهود المصالحة.

وقال الاحمد ان هناك مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير، مؤكدا "حماس لن تكون طرفاً في الحكومة السياسية المُقبلة.