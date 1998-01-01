الاحمد: حماس لن تكون طرفاً في الحكومة المُقبلة والرواتب أكثر من 50%

رام الله / سما /

اكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار وجود حكومة التوافق، في ظل الفشل الذي تواجهه جهود المصالحة.

وقال الاحمد ان هناك مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير، مؤكدا "حماس لن تكون طرفاً في الحكومة السياسية المُقبلة.

واوضح أن تمسك حركة فتح بحكومة التوافق كان من أجل انجاح جهود إنهاء الانقسام ولكن حركة حماس لا تريد إنهاء الانقسام حسب قوله .

وأضاف الأحمد أنه سيُعاد النظر في الـ 50% لرواتب موظفي غزة والنسبة ستزيد، مشيرا إلى أنه تم إقرار زيادة نسبة صرف الرواتب والمالية تقوم بإعداد جدولها.

