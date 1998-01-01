مصر : المغني سعد الصغير يخسر "تحويشة العمر

القاهرة /وكالات/

فقد المغني الشعبي المصري سعد الصغير ثروته كلها، إثر عملية سرقة مُدبرة شملت ثلاثة منازل يملكها في منطقة شبرا الخيمة.

وكشف مصدر مُقرب من الصغير فضّل عدم ذكر اسمه،قال لوسائل اعلام عربية أن "اللصوص تربصوا بالمنازل وسرقوا محتوياتها من أثاث ومقتنيات وأموال ومجوهرات، بالإضافة إلى سيارة صغيرة. وتمت السرقة اثناء وجود الصغير خارج مصر في جولة عمل".

أضاف المصدر أن "الصغير في حالة نفسية صعبة بعدما علم بأمر السرقة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وشملت السرقة خزنته الخاصة التي يضع فيها أمواله عوضاً عن إيداعها في المصارف".

ووفق المصدر "فقدَ الصغير كل ما كسبه من سنوات عمله في التمثيل والغناء وإحياء الحفلات والأفراح. وتُقدّر قيمة ما سُرق بملايين الجنيهات".

ولفت المصدر إلى أن "السرقة حدثت منذ أيام، وكانت زوجته في منزلهما في منطقة 6 اكتوبر، وفور عودتها إلى شبرا الخيمة اكتشفت السرقة، إذ وجدت المنازل فارغةً".

وتقدّم الصغير بشكوى لدى الشرطة، معتبراً أن الجناة كانوا يعلمون بأن البيوت خالية من أصحابها ويعرفون المداخل والمخارج. وطالب بمساعدته في استعادة "تحويشة العمر".