  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مصر : المغني سعد الصغير يخسر "تحويشة العمر

السبت 26 يناير 2019 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : المغني سعد الصغير يخسر "تحويشة العمر



القاهرة /وكالات/

فقد المغني الشعبي المصري سعد الصغير ثروته كلها، إثر عملية سرقة مُدبرة شملت ثلاثة منازل يملكها في منطقة شبرا الخيمة.

وكشف مصدر مُقرب من الصغير فضّل عدم ذكر اسمه،قال لوسائل اعلام عربية أن "اللصوص تربصوا بالمنازل وسرقوا محتوياتها من أثاث ومقتنيات وأموال ومجوهرات، بالإضافة إلى سيارة صغيرة. وتمت السرقة اثناء وجود الصغير خارج مصر في جولة عمل".

أضاف المصدر أن "الصغير في حالة نفسية صعبة بعدما علم بأمر السرقة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وشملت السرقة خزنته الخاصة التي يضع فيها أمواله عوضاً عن إيداعها في المصارف".

ووفق المصدر "فقدَ الصغير كل ما كسبه من سنوات عمله في التمثيل والغناء وإحياء الحفلات والأفراح. وتُقدّر قيمة ما سُرق بملايين الجنيهات".

ولفت المصدر إلى أن "السرقة حدثت منذ أيام، وكانت زوجته في منزلهما في منطقة 6 اكتوبر، وفور عودتها إلى شبرا الخيمة اكتشفت السرقة، إذ وجدت المنازل فارغةً".

وتقدّم الصغير بشكوى لدى الشرطة، معتبراً أن الجناة كانوا يعلمون بأن البيوت خالية من أصحابها ويعرفون المداخل والمخارج. وطالب بمساعدته في استعادة "تحويشة العمر".

#مصر #سعد الصغير #خسارة

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ يرد على العمادي ويتحدث عن معبر رفح ودعوة قطر

العمادي : المنحة القطرية ستوجه لمشاريع انسانية عن طريق الامم المتحدة

مكتب نتنياهو : بالمال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة

قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟

مسؤول فلسطيني: تغيير وزاري كبير مرتقب وقريب قد يطال الحمد الله

ضباط وجنود "اليمام" يكشفون التفاصيل الكاملة لاغتيال البرغوثي ونعالوة وجرار

صور : شهيدان في رام الله و غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

مصادر عبرية: عريقات سيشكل الحكومة الفلسطينية المقبلة خلفاً للحمد الله

الاحمد: "حماس لن تكون طرفاً في الحكومة المُقبلة والرواتب أكثر من 50%

بالاسماء.. بدء صرف المنحة القطرية لـ 94 الف اسرة بواقع 100 $

هنية

صحيفة: حماس مستاءة من مصر و المقاومة تقرر تفعيل أدوات ضغط جديدة

ارتياح كبير في إسرائيل بسبب تغيير طريقة صرف المنحة القطرية ومخاوف من تصعيد عسكري