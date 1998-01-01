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إليسا تتحدث عن مرض والدها للمرة الأولى

السبت 26 يناير 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا تتحدث عن مرض والدها للمرة الأولى



وكالات

تحدثت النجمة اللبنانية إليسا عن تجربة والدها مع مرض السرطان للمرة الأولى وذلك خلال مشاركتها في فعاليات “منتدى دبي الصحي”.

حيث كشفت  أن والدها تلقى العلاج لمدة 7 سنوات ولم يكن على علم بحقيقة مرضه بالرغم من أنه كان يسأل كثيراً عن حالته.

وأشارت إليسا إلى أنه تم تشخيص إصابته بسرطان المعدة وقيل للعائلة إنه لن يعيش أكثر من 6 أشهر، ولكنه عاش 7 سنوات بفضل إرادته القوية واحتضان العائلة له.

وتحدثت إليسا خلال الندوة عن استعدادها للخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم تكوّن في يدها اليُمنى نتيجة تجمع المياه بسبب العلاج الذي خضعت له.

#إليسا

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