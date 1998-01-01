إليسا تتحدث عن مرض والدها للمرة الأولى

وكالات

تحدثت النجمة اللبنانية إليسا عن تجربة والدها مع مرض السرطان للمرة الأولى وذلك خلال مشاركتها في فعاليات “منتدى دبي الصحي”.

حيث كشفت أن والدها تلقى العلاج لمدة 7 سنوات ولم يكن على علم بحقيقة مرضه بالرغم من أنه كان يسأل كثيراً عن حالته.

وأشارت إليسا إلى أنه تم تشخيص إصابته بسرطان المعدة وقيل للعائلة إنه لن يعيش أكثر من 6 أشهر، ولكنه عاش 7 سنوات بفضل إرادته القوية واحتضان العائلة له.

وتحدثت إليسا خلال الندوة عن استعدادها للخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم تكوّن في يدها اليُمنى نتيجة تجمع المياه بسبب العلاج الذي خضعت له.